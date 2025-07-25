Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kaisermühlen Blues Staffel 5

Kaisermühlen Blues (1/12): Das Amulett

ORF2Staffel 1Folge 13vom 25.07.2025
Kaisermühlen Blues (1/12): Das Amulett

Kaisermühlen Blues (1/12): Das AmulettJetzt kostenlos streamen

Kaisermühlen Blues Staffel 5

Folge 13: Kaisermühlen Blues (1/12): Das Amulett

44 Min.Folge vom 25.07.2025

Eine indische Familie zieht in den Gemeindebau ein, was für einige Unruhe unter den Mitbewohnern sorgt. Unruhe herrscht auch im Hause Schoitl, als Pepi und Claudia, gegen Tureceks Willen einziehen. Joschi Täubler verschafft René, alias Ray the Voice, einen Auftritt, der gewaltig in die Hose geht. Gitti Schimek muss sich einer Blinddarmoperation unterziehen und Bärli-Bär Schoitl heiratet seine Turecek. Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kaisermühlen Blues Staffel 5
ORF2
Kaisermühlen Blues Staffel 5

Kaisermühlen Blues Staffel 5

Alle 1 Staffeln und Folgen