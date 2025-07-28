Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kaisermühlen Blues Staffel 5

ORF2 Staffel 1 Folge 15 vom 28.07.2025
45 Min.Folge vom 28.07.2025

Mit Trautmanns Unterstützung und Fürsorge lässt sich Ines das Kind abtreiben. Auch Pepi und Claudia haben eine schwere Zeit: Sie sind beide ohne Arbeit und sind im Hause Schoitl mehr oder weniger geduldet. Als Erwin Schoitl vom Verhältnis seiner Mausi-Maus erfährt, rastet er völlig aus und ist knapp daran sein Haus inklusive seiner Mausi-maus den Flammen zu opfern.

ORF2
