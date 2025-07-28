Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kaisermühlen Blues Staffel 5

ORF2Staffel 1Folge 16vom 28.07.2025
44 Min.Folge vom 28.07.2025

Leopoldine Turecek schöpft Verdacht, dass ihr Bärli-Bär sie nach Strich und Faden betrügt. Sie engagiert Reini Pospisil, der so zu seinem ersten Fall in seiner Karriere als Privatdetektiv kommt. Sebesta wird aus seinem geliebten Steinhof entlassen und Gitti gründet einen Frauenclub.

ORF2
