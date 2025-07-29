Kaisermühlen Blues (5/12): Der FremdeJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 5
Folge 17: Kaisermühlen Blues (5/12): Der Fremde
44 Min.Folge vom 29.07.2025
Ein fremdes Gesicht taucht in Kaisermühlen auf. Als August und Trautmann in einem Bordell eine Ausweiskontrolle durchführen, stellt sich die Identität und der Aufenthaltsgrund des Mannes heraus: François Bachmann, Fremdenlegionär und auf der Suche nach seiner Tochter Brigitte Schimek.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kaisermühlen Blues Staffel 5
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0