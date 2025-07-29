Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kaisermühlen Blues Staffel 5

Kaisermühlen Blues (5/12): Der Fremde

ORF2Staffel 1Folge 17vom 29.07.2025
Kaisermühlen Blues (5/12): Der Fremde

Kaisermühlen Blues (5/12): Der FremdeJetzt kostenlos streamen

Kaisermühlen Blues Staffel 5

Folge 17: Kaisermühlen Blues (5/12): Der Fremde

44 Min.Folge vom 29.07.2025

Ein fremdes Gesicht taucht in Kaisermühlen auf. Als August und Trautmann in einem Bordell eine Ausweiskontrolle durchführen, stellt sich die Identität und der Aufenthaltsgrund des Mannes heraus: François Bachmann, Fremdenlegionär und auf der Suche nach seiner Tochter Brigitte Schimek.

Kaisermühlen Blues Staffel 5
ORF2
Kaisermühlen Blues Staffel 5

Kaisermühlen Blues Staffel 5

