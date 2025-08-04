Kaisermühlen Blues (1/10): Die heilige JohannaJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 6
Folge 11: Kaisermühlen Blues (1/10): Die heilige Johanna
Joschi Täubler wird aus der Haft entlassen und muss sich künftig mit einem Bewährungshelfer herumschlagen. Bezirksrat Gneißer hält Einzug in den Bundesrat und seinem Kollegen Schoitl steht mit der Putzfrau Johanna Suntil eine neue Frau ins Haus, die bald in jeder Beziehung den Platz der Turecek einnimmt. Im Hause Schimek bringt die Geburt eines zweiten Enkelkindes Unruhe. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Michael Niavarani (Kuchenbäcker) Wolfgang Böck (Trautmann) Roland Düringer (Joschi Täubler) Christian Spatzek (August Schimek) Evelyn Engleder (Nancy) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
