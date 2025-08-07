Kaisermühlen Blues (7/10): Der schwarze EngelJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 6
Folge 17: Kaisermühlen Blues (7/10): Der schwarze Engel
Claudia will das schwarze Waisenkind adoptieren, doch dies wird von der Behörde abgelehnt. Trautmanns Fall ist geklärt, seine Suspendierung aufgehoben und er wird hochoffiziell rehabilitiert. Lena, die Wirtin des Schutzhauses, hat sich in den schwarzen Maurice verliebt und will ihn gegen den Willen Renés adoptieren. Besetzung : Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Erhard Riedlsperger Wolfgang Böck (Trautmann) Dorothea Parton (Lena) Adi Hirschal (René) Andrea Kiesling (Claudia Gneisser) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Brigitte Swoboda (Frau Koziber) Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
