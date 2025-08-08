Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kaisermühlen Blues Staffel 6

ORF2Staffel 1Folge 19vom 08.08.2025
45 Min.Folge vom 08.08.2025

Joschi Täubler führt seinen schüchteren Sozialhelfer in der Damenwelt ein und dieser kommt bei einer Branntweinerin auf den Geschmack. Die Sekretärin Olga versucht Gneißer im Büro des Bundesrates zu verführen und rächt sich für dessen Abweisung. Ines beginnt ein Verhältnis mit Pepi Schoitl, der nur ihre Position im Meldeamt benützt, um seinen illegalen Doktortitel im Pass eintragen zu lassen. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Wolfgang Böck (Trautmann) Michael Niavarani (Kuchenbäcker) Roland Düringer (Joschi Täubler) Serge Falck (Pepi Schoitl) Doris Hick (Ines) Brigitte Swoboda (Frau Koziber) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

