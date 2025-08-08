Kaisermühlen Blues (10/10): Die Liebe höret nimmer aufJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 6
Folge 20: Kaisermühlen Blues (10/10): Die Liebe höret nimmer auf
Gneißer ist wieder zum Bezirksrat degradiert und auch Schoitl ist aus der Filmkommission hinausgeworfen worden. Die beiden finden sich als Co-Direktoren des Bezirksmuseums wieder und haben sofort große Pläne. Joschis Sozialhelfer heiratet die Branntweinerin und auch der aus Steinhof entlassene Sebesta findet sein Glück in einem Job bei der Geisterbahn. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Wolfgang Böck (Trautmann) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Michael Niavarani (Kuchenbäcker) Christine Schuberth (Branntweinerin) Roland Düringer (Joschi Täubler) Herbert Fux (Sebesta) Brigitte Swoboda (Frau Koziber) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
