Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kaisermühlen Blues Staffel 7

Kaisermühlen Blues (8/10): Venedig in Wien

ORF2Staffel 1Folge 19vom 18.08.2025
Kaisermühlen Blues (8/10): Venedig in Wien

Kaisermühlen Blues (8/10): Venedig in WienJetzt kostenlos streamen

Kaisermühlen Blues Staffel 7

Folge 19: Kaisermühlen Blues (8/10): Venedig in Wien

45 Min.Folge vom 18.08.2025

Im Bezirksmuseum findet eine EU-Tagung unter Beteiligung des italienischen Kulturministers statt. Gneißer hat die grandiose Idee, die Alte Donau mit zu Gondeln umgebauten Zillen in ein "Venedig in Wien" zu verwandeln. Besetzung: Marianne Mendt (Schimek Gitti) Wolfgang Böck (Trautmann) Doris Hick (Ines Schimek) Christian Spatzek (August Schimek) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Helma Gautier (Vima Gneisser) Evelyn Engleder (Nancy) Serge Falck (Pepi Schoitl) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Roland Düringer (Joschi Täubler) Brigitte Swoboda (Koziber) Reinhard Nowak (Reini) Michael Niavarani (Kuchenbäcker) Christine Schuberth (Branntweinerin) Hilde Sochor (Mutter Schoitl) Walter Langer (Kudrnac) Andreas Vitasek (Xandi) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kaisermühlen Blues Staffel 7
ORF2
Kaisermühlen Blues Staffel 7

Kaisermühlen Blues Staffel 7

Alle 1 Staffeln und Folgen