Im Bezirksmuseum findet eine EU-Tagung unter Beteiligung des italienischen Kulturministers statt. Gneißer hat die grandiose Idee, die Alte Donau mit zu Gondeln umgebauten Zillen in ein "Venedig in Wien" zu verwandeln. Besetzung: Marianne Mendt (Schimek Gitti) Wolfgang Böck (Trautmann) Doris Hick (Ines Schimek) Christian Spatzek (August Schimek) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Helma Gautier (Vima Gneisser) Evelyn Engleder (Nancy) Serge Falck (Pepi Schoitl) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Roland Düringer (Joschi Täubler) Brigitte Swoboda (Koziber) Reinhard Nowak (Reini) Michael Niavarani (Kuchenbäcker) Christine Schuberth (Branntweinerin) Hilde Sochor (Mutter Schoitl) Walter Langer (Kudrnac) Andreas Vitasek (Xandi) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
