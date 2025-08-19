Kaisermühlen Blues (10/10): Kaisermühlen wird immer seinJetzt kostenlos streamen
Folge 21: Kaisermühlen Blues (10/10): Kaisermühlen wird immer sein
40 Min.Folge vom 19.08.2025
Zur 75-Jahr Feier des Schüttau-Hofes sind fast alle unsere Kaisermühlner zusammengekommen. Gitti Schimek feiert auf ihre Weise: Sie legt ihr Bezirksrats-Mandat wieder in die Hände des glücklichen Gneißer zurück, der selig den Schluss seines selbstverfassten Festgedichtes rezitiert: "Welten kommen und vergehen, Kaisermühlen bleibt bestehen." Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
