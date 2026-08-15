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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Wer hat Angst vorm Weihnachtsman / Der Zorn des Klohäuschens

NickelodeonStaffel 1Folge 12vom 15.08.2026
Wer hat Angst vorm Weihnachtsman / Der Zorn des Klohäuschens

Wer hat Angst vorm Weihnachtsman / Der Zorn des KlohäuschensJetzt kostenlos streamen

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 12: Wer hat Angst vorm Weihnachtsman / Der Zorn des Klohäuschens

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Der Weihnachtsmann besucht die Kinder im Kamp Koral, die nicht wissen, was sie von dem fröhlichen Riesen halten sollen. // Das Klohäuschen explodiert, und Mr. Krabs bekommt drei verschiedene Versionen der Geschichte von den Campern erzählt.

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