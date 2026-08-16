Hill-Fu / Sonne lacht, Spaß entfachtJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 15: Hill-Fu / Sonne lacht, Spaß entfacht
22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
SpongeBob trainiert, um gegen Sandy am alljährlichen Karate-Tag im Camp zu gewinnen. Diese ist aber bisher noch ungeschlagen, was SpongeBob ändern will. Das Camp erlebt den heißesten Tag des Jahres, doch gibt es nur eine einzige Klimaanlage.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-2: Nickelodeon Germany