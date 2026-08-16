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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Hill-Fu / Sonne lacht, Spaß entfacht

NickelodeonStaffel 1Folge 15vom 16.08.2026
Hill-Fu / Sonne lacht, Spaß entfacht

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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 15: Hill-Fu / Sonne lacht, Spaß entfacht

22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6

SpongeBob trainiert, um gegen Sandy am alljährlichen Karate-Tag im Camp zu gewinnen. Diese ist aber bisher noch ungeschlagen, was SpongeBob ändern will. Das Camp erlebt den heißesten Tag des Jahres, doch gibt es nur eine einzige Klimaanlage.

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