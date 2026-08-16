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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Erste Hilfe, letzte Hilfe

NickelodeonStaffel 1Folge 16vom 16.08.2026
Erste Hilfe, letzte Hilfe

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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 16: Erste Hilfe, letzte Hilfe

11 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6

Die Krankenschwester, die von Mr. Krabs eingestellt wird, investiert sie ihre Zeit nur in SpongeBob.

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