Erste Hilfe, letzte HilfeJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 16: Erste Hilfe, letzte Hilfe
11 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
Die Krankenschwester, die von Mr. Krabs eingestellt wird, investiert sie ihre Zeit nur in SpongeBob.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-2: Nickelodeon Germany