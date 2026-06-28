Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

So schmeckt Niederlage / Die Angst-Hörnchen

NickelodeonStaffel 1Folge 25vom 28.06.2026
So schmeckt Niederlage / Die Angst-Hörnchen

So schmeckt Niederlage / Die Angst-HörnchenJetzt kostenlos streamen

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 25: So schmeckt Niederlage / Die Angst-Hörnchen

22 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 6

Plankton sieht in Narlenes Dicke Kiemen-Café eine Konkurrenz. // Sandy verbringt eine Nacht in der Hütte der Komischen Käuze.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Nickelodeon
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Alle 1 Staffeln und Folgen