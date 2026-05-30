Die Suche nach dem FKK-Camp / Der KüchenschwammJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 4: Die Suche nach dem FKK-Camp / Der Küchenschwamm
22 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 6
SpongeBob, Sandy und Patrick suchen ein FKK-Camp. / SpongeBoB hilft Plankton in der Krossen Kantine.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2: Nickelodeon