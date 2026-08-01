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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Der Schatz von Kamp Koral / Gary, der Camper

NickelodeonStaffel 1Folge 5vom 01.08.2026
Der Schatz von Kamp Koral / Gary, der Camper

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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 5: Der Schatz von Kamp Koral / Gary, der Camper

22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

SpongeBob und Patrick finden im Camp einen vergrabenen Schatz. Sie haben jedoch ein Problem: Mr. Krabs, denn der will den Schatz auch in seine Scheren bekommen./ SpongBob will Gary vor Mrs. Puff schützen und verkleidet ihn als Camper.

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