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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Mach doch mal Miep! / Auszeit

NickelodeonStaffel 1Folge 7vom 02.08.2026
Mach doch mal Miep! / Auszeit

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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 7: Mach doch mal Miep! / Auszeit

22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Als ein verärgerter Sardellenfisch sich von seinen Brüdern entfernt, müssen SpongeBob und Patrick ihm helfen, seine wahre Identität zu finden. SpongeBob bekommt eine Auszeit für seinen Kumpel, und Patrick versucht die Situation zu entschärfen.

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