Patrick geht unter / Camp SpongeBobJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 8: Patrick geht unter / Camp SpongeBob
22 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 6
Patrick bekommt Schwimmunterricht, aber als er immer wieder untergeht, beschließen SpongeBob und Sandy, eine Party auf dem Grund des Sees zu feiern. Zudem hat SpongeBob das ganze Lager für sich allein, als er den Ausflug verschläft.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2: Nickelodeon