Der Beschwerde-Beauftragte / Patricks SternJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 10: Der Beschwerde-Beauftragte / Patricks Stern
22 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 6
Als Thaddäus den Auftrag erhält, alle Beschwerden von Kamp Koral zu beseitigen, bittet er SpongeBob und Patrick um Hilfe. // Patrick bekommt einen Stern geschenkt, muss aber feststellen, dass die Vaterschaft für Unvorbereitete schwierig sein kann.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 2: Nickelodeon Germany