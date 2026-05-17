Sheriff Sandy / Vampir sein muss schön seinJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 11: Sheriff Sandy / Vampir sein muss schön sein
22 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 6
Sheriff Sandy bewahrt den Frieden in Kamp Koral, aber Narlene, die Banditenkönigin, droht alles zu zerstören, was sie aufgebaut hat. // Während Kidferatu SpongeBob und Patrick in die Kunst des Vampirismus einweist, läuft ein Vampirjäger frei herum.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 2: Nickelodeon Germany