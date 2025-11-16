Katholischer Gottesdienst: "Hoffnung schenken durch gelebte Liebe"Jetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 128: Katholischer Gottesdienst: "Hoffnung schenken durch gelebte Liebe"
46 Min.Folge vom 16.11.2025
Die Gemeinde feiert mit Pfarrer Stefan Ulz. Er erinnert anlässlich des Welttags der Armen, der in Österreich auch der Elisabethsonntag ist, an die Heilige Elisabeth von Thüringen: "Sie hat anderen Hoffnung gegeben, weil sie geliebt hat." Musikalisch gestalten den Gottesdienst der Organist Stephan Wilhelmer und die Jugendband der Pfarre St. Peter. Die Pfarre ist Teil des Seelsorgeraums Graz Südost und befasst sich im Heiligen Jahr 2025 mit der Frage: Was macht mich zum Pilger und zur Pilgerin der Hoffnung?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Katholischer Gottesdienst
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0