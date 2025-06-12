Gedenkgottesdienst für die Opfer von GrazJetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 97: Gedenkgottesdienst für die Opfer von Graz
57 Min.Folge vom 12.06.2025
Im Gedenken an die Opfer des Amoklaufs von Graz findet am Donnerstag ein Gottesdienst mit dem Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz Franz Lackner im Wiener Stephansdom statt. Foto: Georg Hochmuth / APA / picturedesk.com
