Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Katholischer Gottesdienst

Katholischer Gottesdienst aus der Krankenhauskirche der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt

ORF2Staffel 1Folge 125vom 02.11.2025
Katholischer Gottesdienst aus der Krankenhauskirche der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt

Katholischer Gottesdienst aus der Krankenhauskirche der Barmherzigen Brüder in EisenstadtJetzt kostenlos streamen

Katholischer Gottesdienst

Folge 125: Katholischer Gottesdienst aus der Krankenhauskirche der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt

58 Min.Folge vom 02.11.2025

Zu Allerseelen am Sonntag, dem 2. November, überträgt ORF III um 10.00 Uhr live den katholischen Gottesdienst aus der Krankenhauskirche der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Mit der Gemeinde feiern Pater Lorenz Voith und Pater Ignatius Hembrom die heilige Messe. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst am Gedenktag aller Verstorbenen durch das "Ensemble Wanderchor" unter der Leitung von Renate Bedenik. An der Orgel musiziert Christian Szivatz.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Katholischer Gottesdienst
ORF2
Katholischer Gottesdienst

Katholischer Gottesdienst

Alle 1 Staffeln und Folgen