Katholischer Gottesdienst aus der Krankenhauskirche der Barmherzigen Brüder in EisenstadtJetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 125: Katholischer Gottesdienst aus der Krankenhauskirche der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt
58 Min.Folge vom 02.11.2025
Zu Allerseelen am Sonntag, dem 2. November, überträgt ORF III um 10.00 Uhr live den katholischen Gottesdienst aus der Krankenhauskirche der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Mit der Gemeinde feiern Pater Lorenz Voith und Pater Ignatius Hembrom die heilige Messe. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst am Gedenktag aller Verstorbenen durch das "Ensemble Wanderchor" unter der Leitung von Renate Bedenik. An der Orgel musiziert Christian Szivatz.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Katholischer Gottesdienst
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0