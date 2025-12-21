Katholischer Gottesdienst zum vierten Adventsonntag aus der Pfarre Deutschkreutz im BurgenlandJetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 134: Katholischer Gottesdienst zum vierten Adventsonntag aus der Pfarre Deutschkreutz im Burgenland
60 Min.Folge vom 21.12.2025
Anlässlich des vierten Adventsonntags wurde der katholischen Gottesdienst aus der Pfarre Deutschkreutz im Burgenland übertragen.
