Die Gemeinde feiert mit Pfarrer Johannes Erlbruch. "Wir feiern eine ganz schlichte Bergweihnacht", sagt der evangelische Pfarrer aus Frohnleiten, Johannes Erlbruch. "Schlichtheit passt zu Weihnachten - ein Stall, eine Krippe und die Botschaft: Gott wird Mensch." In der evangelischen Christvesper in der Bergkirche Frohnleiten stellt er die Weihnachtsgeschichte in den Mittelpunkt und predigt über den Gesang der Engel, die rufen "Euch ist heute der Heiland geboren!" Musikalisch wird der Gottesdienst von Mitgliedern der Familie Rainwald gestaltet - mit Stücken für Geige, Bratsche, Cello, Blockflöte, Harfe und Harmonika.

