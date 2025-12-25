Weihnachtssegen "Urbi et Orbi": Mit Papst Leo XIV.Jetzt kostenlos streamen
Folge 138: Weihnachtssegen "Urbi et Orbi": Mit Papst Leo XIV.
28 Min.Folge vom 25.12.2025
Anschließend an die Weihnachtsansprache sprach Papst Leo XIV. von der Mittelloggia des Petersdoms aus zu den zahlreichen Gläubigen, die sich auf dem Petersplatz versammelten, und spendete den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" - der Stadt Rom und dem ganzen Erdkreis.
