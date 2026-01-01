Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Katholischer Gottesdienst

Katholischer Gottesdienst am Neujahrstag aus der Pfarre Leoben-St. Xaver

ORF2Staffel 1Folge 142vom 01.01.2026
Katholischer Gottesdienst am Neujahrstag aus der Pfarre Leoben-St. Xaver

Katholischer Gottesdienst am Neujahrstag aus der Pfarre Leoben-St. XaverJetzt kostenlos streamen