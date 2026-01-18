Katholischer Gottesdienst: "Was bleibt von Weihnachten"Jetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 146: Katholischer Gottesdienst: "Was bleibt von Weihnachten"
46 Min.Folge vom 18.01.2026
Die Gemeinde feierte mit Pfarrer Mathias Bitsche. Im Gottesdienst begaben sich Pfarrer Mathias Bitsche und seine Gemeinde auf eine Spurensuche nach Gott im Alltag. Sie gingen der Frage nach, wie sich die Geburt Christi auf das tägliche Leben auswirkt. Und wo begegnet mir der menschgewordene Gott konkret? Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst am zweiten Sonntag im Jahreskreis vom "s'Wyllar Chörle" unter der Leitung von Roswitha Fritz.
