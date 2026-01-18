Zum Inhalt springenBarrierefrei
Katholischer Gottesdienst

Katholischer Gottesdienst: "Was bleibt von Weihnachten"

ORF2Staffel 1Folge 146vom 18.01.2026
46 Min.Folge vom 18.01.2026

Die Gemeinde feierte mit Pfarrer Mathias Bitsche. Im Gottesdienst begaben sich Pfarrer Mathias Bitsche und seine Gemeinde auf eine Spurensuche nach Gott im Alltag. Sie gingen der Frage nach, wie sich die Geburt Christi auf das tägliche Leben auswirkt. Und wo begegnet mir der menschgewordene Gott konkret? Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst am zweiten Sonntag im Jahreskreis vom "s'Wyllar Chörle" unter der Leitung von Roswitha Fritz.

ORF2
