Katholischer Gottesdienst
Folge 152: Katholischer Gottesdienst aus dem Marienkrankenhaus Vorau in der Steiermark
60 Min.Folge vom 08.02.2026
ORF III überträgt den katholischen Gottesdienst anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Marienkrankenhaus Vorau mit Bischof Wilhelm Krautwaschl.
