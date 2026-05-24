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Katholischer Gottesdienst

Katholischer Gottesdienst: "Zusammen wachsen - für ein menschliches Europa"

ORF2Staffel 1Folge 174vom 24.05.2026
Katholischer Gottesdienst: "Zusammen wachsen - für ein menschliches Europa"

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Katholischer Gottesdienst

Folge 174: Katholischer Gottesdienst: "Zusammen wachsen - für ein menschliches Europa"

61 Min.Folge vom 24.05.2026

Am Pfingstsonntag feierte die Gemeinde der St. Martinskirche in Kaufbeuren im bayerischen Allgäu mit Pfarrer Bernhard Waltner und Thomas Schwartz. Musikalisch gestaltet wurde die Feier vom Martinschor unter der Leitung von Stefan Mohr; die Orgel spielte Traugott Mayr.

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