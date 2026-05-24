Katholischer Gottesdienst: "Zusammen wachsen - für ein menschliches Europa"Jetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 174: Katholischer Gottesdienst: "Zusammen wachsen - für ein menschliches Europa"
61 Min.Folge vom 24.05.2026
Am Pfingstsonntag feierte die Gemeinde der St. Martinskirche in Kaufbeuren im bayerischen Allgäu mit Pfarrer Bernhard Waltner und Thomas Schwartz. Musikalisch gestaltet wurde die Feier vom Martinschor unter der Leitung von Stefan Mohr; die Orgel spielte Traugott Mayr.
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