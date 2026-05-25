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Katholischer Gottesdienst

Evangelischer Gottesdienst zum Pfingstmontag aus Oberwart

ORF2Staffel 1Folge 175vom 25.05.2026
Evangelischer Gottesdienst zum Pfingstmontag aus Oberwart

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Katholischer Gottesdienst

Folge 175: Evangelischer Gottesdienst zum Pfingstmontag aus Oberwart

60 Min.Folge vom 25.05.2026

Zum Pfingstmontag wurde der evangelische Gottesdienst aus Oberwart im Burgenland übertragen. Gestaltet wurde dieser von Pfarrerin Sieglinde Pfänder, Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser und deren Team.

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