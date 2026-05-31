Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Bad Vigaun in SalzburgJetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 176: Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Bad Vigaun in Salzburg
60 Min.Folge vom 31.05.2026
ORF III hat zum Dreifaltigkeitssonntag den katholischen Gottesdienst aus der Pfarre Bad Vigaun in Salzburg übertragen. Mit der Gemeinde feierte Pfarrprovisor Mag. Oswald Scherer die heilige Messe.
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