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Katholischer Gottesdienst

Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Bad Vigaun in Salzburg

ORF2Staffel 1Folge 176vom 31.05.2026
Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Bad Vigaun in Salzburg

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Katholischer Gottesdienst

Folge 176: Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Bad Vigaun in Salzburg

60 Min.Folge vom 31.05.2026

ORF III hat zum Dreifaltigkeitssonntag den katholischen Gottesdienst aus der Pfarre Bad Vigaun in Salzburg übertragen. Mit der Gemeinde feierte Pfarrprovisor Mag. Oswald Scherer die heilige Messe.

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