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Katholischer Gottesdienst

Katholischer Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom

ORF2Staffel 1Folge 178vom 07.06.2026
Katholischer Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom

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Katholischer Gottesdienst

Folge 178: Katholischer Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom

60 Min.Folge vom 07.06.2026

Die Gemeinde feierte mit Generalvikar Nikolaus Krasa die heilige Messe im Wiener Stephansdom. Unter der musikalischen Leitung von Domkapellmeister Markus Landerer gestalteten Domorganist Konstantin Reymaier, das Vokalensemble St. Stephan und das Wiener Domorchester mit einigen Solisten diesen Gottesdienst zu Franz Schuberts Messe in G-Dur.

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