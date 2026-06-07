Katholischer Gottesdienst aus dem Wiener StephansdomJetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 178: Katholischer Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom
60 Min.Folge vom 07.06.2026
Die Gemeinde feierte mit Generalvikar Nikolaus Krasa die heilige Messe im Wiener Stephansdom. Unter der musikalischen Leitung von Domkapellmeister Markus Landerer gestalteten Domorganist Konstantin Reymaier, das Vokalensemble St. Stephan und das Wiener Domorchester mit einigen Solisten diesen Gottesdienst zu Franz Schuberts Messe in G-Dur.
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