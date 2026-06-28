Evangelischer Gottesdienst: "Ja, ich bin getauft!"Jetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 181: Evangelischer Gottesdienst: "Ja, ich bin getauft!"
45 Min.Folge vom 28.06.2026
Die Gemeinde feiert gemeinsam mit Pfarrer Roman Fraiss, mit Gemeindepädagoginnen und 16 Kindern, die im Herbst in die Schule kommen. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Posaunenchor Rutzenmoos unter der Leitung von Manuel Kofler. Organist ist Daniel Bollhorst.
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