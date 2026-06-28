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Katholischer Gottesdienst

Evangelischer Gottesdienst: "Ja, ich bin getauft!"

ORF2Staffel 1Folge 181vom 28.06.2026
Evangelischer Gottesdienst: "Ja, ich bin getauft!"

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Katholischer Gottesdienst

Folge 181: Evangelischer Gottesdienst: "Ja, ich bin getauft!"

45 Min.Folge vom 28.06.2026

Die Gemeinde feiert gemeinsam mit Pfarrer Roman Fraiss, mit Gemeindepädagoginnen und 16 Kindern, die im Herbst in die Schule kommen. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Posaunenchor Rutzenmoos unter der Leitung von Manuel Kofler. Organist ist Daniel Bollhorst.

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