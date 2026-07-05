Ökumenischer Gottesdienst vom Woodstock der BlasmusikJetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 182: Ökumenischer Gottesdienst vom Woodstock der Blasmusik
An diesem Wochenende verwandelt sich Ort im Innkreis (Oberösterreich) erneut in den Treffpunkt für tausende Blasmusikfans aus aller Welt. Mittlerweile eine mehr als lieb gewonnene Tradition ist der Festival-Gottesdienst beim Woodstock der Blasmusik. Der Gottesdienst ist 2026 wieder ein ökumenischer Gottesdienst, geleitet von Pastoralassistent Florian Baumgartner und der evangelischen Jugendpfarrerin für Österreich Bettina Növer. Begleitet wird der Gottesdienst nicht nur von Festivalbesucherinnen und Festivalbesuchern, sondern auch von Gästen aus der Region und - wie könnte es anders sein - von Musik! Und zwar von Mammut Brass: Zehn Freunde, vereint in einem außergewöhnlichen Klangkörper: dieses große 10er Blechbläserensemble versammelt Musikerinnen und Musiker - allesamt prägende Persönlichkeiten der Münchner Blechbläserszene - zu einem facettenreichen und kraftvollen Gesamtklang.
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