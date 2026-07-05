Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Katholischer Gottesdienst

Ökumenischer Gottesdienst vom Woodstock der Blasmusik

ORF2Staffel 1Folge 182vom 05.07.2026
Ökumenischer Gottesdienst vom Woodstock der Blasmusik

Ökumenischer Gottesdienst vom Woodstock der BlasmusikJetzt kostenlos streamen

Katholischer Gottesdienst

Folge 182: Ökumenischer Gottesdienst vom Woodstock der Blasmusik

63 Min.Folge vom 05.07.2026

An diesem Wochenende verwandelt sich Ort im Innkreis (Oberösterreich) erneut in den Treffpunkt für tausende Blasmusikfans aus aller Welt. Mittlerweile eine mehr als lieb gewonnene Tradition ist der Festival-Gottesdienst beim Woodstock der Blasmusik. Der Gottesdienst ist 2026 wieder ein ökumenischer Gottesdienst, geleitet von Pastoralassistent Florian Baumgartner und der evangelischen Jugendpfarrerin für Österreich Bettina Növer. Begleitet wird der Gottesdienst nicht nur von Festivalbesucherinnen und Festivalbesuchern, sondern auch von Gästen aus der Region und - wie könnte es anders sein - von Musik! Und zwar von Mammut Brass: Zehn Freunde, vereint in einem außergewöhnlichen Klangkörper: dieses große 10er Blechbläserensemble versammelt Musikerinnen und Musiker - allesamt prägende Persönlichkeiten der Münchner Blechbläserszene - zu einem facettenreichen und kraftvollen Gesamtklang.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Katholischer Gottesdienst
ORF2
Katholischer Gottesdienst

Katholischer Gottesdienst

Alle 1 Staffeln und Folgen