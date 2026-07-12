Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Ried im Innkreis in OberösterreichJetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 183: Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Ried im Innkreis in Oberösterreich
60 Min.Folge vom 12.07.2026
ORF III überträgt den Katholischen Gottesdienst live aus der Pfarrkirche Ried im Innkreis (Oberösterreich). Pfarrvikar Rupert Niedl zelebriert den Gottesdienst mit der Gemeinde. Die Messe wird von der Rieder Gruppe des Stelzhamerbundes in Mundart gestaltet. Die musikalische Leitung übernimmt der Projektchor "D'Auhäusler".
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