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Katholischer Gottesdienst

Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Ried im Innkreis in Oberösterreich

ORF2Staffel 1Folge 183vom 12.07.2026
Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Ried im Innkreis in Oberösterreich

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Katholischer Gottesdienst

Folge 183: Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Ried im Innkreis in Oberösterreich

60 Min.Folge vom 12.07.2026

ORF III überträgt den Katholischen Gottesdienst live aus der Pfarrkirche Ried im Innkreis (Oberösterreich). Pfarrvikar Rupert Niedl zelebriert den Gottesdienst mit der Gemeinde. Die Messe wird von der Rieder Gruppe des Stelzhamerbundes in Mundart gestaltet. Die musikalische Leitung übernimmt der Projektchor "D'Auhäusler".

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