Katholischer Gottesdienst aus dem Dom Klagenfurt zur Musica SacraJetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 185: Katholischer Gottesdienst aus dem Dom Klagenfurt zur Musica Sacra
60 Min.Folge vom 26.07.2026
ORF III überträgt live den katholischen Gottesdienst aus dem Dom Klagenfurt in Kärnten. Die Messe wird von Domdekan und Dompfarrer Dr. Peter Allmaier geleitet und findet im Rahmen der Musica Sacra statt. Denn wie jeden Sommer verwandelt sich der Klagenfurter Dom zum Musikzentrum mit Musica Sacra 2026: Eine festliche Reihe, die an Sonntagen stattfindende Festmessen mit Chor und Orchester der Dommusik zusammenführt.
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