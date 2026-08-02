Katholischer Gottesdienst aus der Konradkirche Oberwang in OberösterreichJetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 186: Katholischer Gottesdienst aus der Konradkirche Oberwang in Oberösterreich
Durch die Messe führt Pfarrkurat Mag. Thomas Lechner. Die Festmesse bildet das geistliche Zentrum des Konradfests und steht im Zeichen der liturgischen Musiktradition. In der Konradkirche Oberwang erklingt Giovanni Pierluigi da Palestrinas Missa L'homme armé - ein Schlüsselwerk der Renaissance, dessen klare Polyphonie und ausgewogene Stimmführung bis heute als Maßstab geistlicher Vokalmusik gelten. Im Wechsel mit den Messteilen treten gregorianische Gesänge des Propriums hinzu - Graduale, Alleluia, Offertorium und Communio -, die in ihrer schlichten, archaischen Klangsprache den liturgischen Rahmen der Feier tragen. Als lebendige Tradition verbinden sie Gegenwart und Ursprung und öffnen einen Raum konzentrierter Sammlung. Gestaltet wird die Festmesse von Dionysos NOW! unter der Leitung von Tore Denys, die Palestrinas vielstimmige Renaissance-Polyphonie entfalten, sowie von Graces & Voices unter der Leitung von Antanina Kalechyts, die die gregorianischen Gesänge tragen. Martin Haselböck begleitet an der Orgel. So entsteht eine Feier, in der Gregorianik und Renaissance-Polyphonie einander durchdringen - als klangliche Balance von Schlichtheit und kunstvoller Mehrstimmigkeit.
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