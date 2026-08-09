Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Graz-Münzgraben in der SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 187: Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Graz-Münzgraben in der Steiermark
Das Dominikusfest, das an den Heiligen Dominikus (1170-1221) erinnert, hat in der Grazer Münzgraben-Pfarre in Graz eine lange Tradition. Denn einst gehörte die Gemeinde zu einem Dominikanerkloster, das 2013 aufgelöst worden ist. Noch heute wird am Sonntag um den Gedenktag des Gründers des Dominikanerordens ein festliches Hochamt gefeiert. Diesmal leitete der Wiener Dominikanerpater Günter Reitzi, ein ehemaliger Pfarrer der Gemeinde, den Gottesdienst. Der "Sommerchor Münzgraben", ein Instrumentalensemble und Solistinnen und Solisten unter der Leitung von Jörg Zazworka spielten die Dominikusmesse (Missa in honorem Sancti Dominici) von Michael Haydn. Gesungen wurden außerdem Lieder aus dem katholischen Gesangbuch Gotteslob. Zum Einzug erklang ein Lied unbekannter Herkunft, das in der Pfarre Graz-Münzgraben als Dominikuslied bezeichnet wird und an diesem Festtag nicht fehlen darf. Das Lied bezieht sich auf die der Überlieferung nach letzten Worten des Heiligen, der der Nachwelt hinterlassen wollte, was sie "zum Frieden, zur Seligkeit" lenkt.
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