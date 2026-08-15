Katholischer Gottesdienst zu Mariä Himmelfahrt aus dem Dom zu FeldkirchJetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 188: Katholischer Gottesdienst zu Mariä Himmelfahrt aus dem Dom zu Feldkirch
60 Min.Folge vom 15.08.2026
Zum Feiertag Mariä Himmelfahrt wurde der katholische Gottesdienst aus dem Dom St. Nikolaus in Feldkirch übertragen. Dompfarrer Fabian Jochum feierte gemeinsam mit der Gemeinde die heilige Messe. Im Mittelpunkt standen der Feiertag, das Gebet und die feierliche Atmosphäre im traditionsreichen Dom.
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