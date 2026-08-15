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Katholischer Gottesdienst

Katholischer Gottesdienst zu Mariä Himmelfahrt aus dem Dom zu Feldkirch

ORF2Staffel 1Folge 188vom 15.08.2026
Katholischer Gottesdienst zu Mariä Himmelfahrt aus dem Dom zu Feldkirch

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Katholischer Gottesdienst

Folge 188: Katholischer Gottesdienst zu Mariä Himmelfahrt aus dem Dom zu Feldkirch

60 Min.Folge vom 15.08.2026

Zum Feiertag Mariä Himmelfahrt wurde der katholische Gottesdienst aus dem Dom St. Nikolaus in Feldkirch übertragen. Dompfarrer Fabian Jochum feierte gemeinsam mit der Gemeinde die heilige Messe. Im Mittelpunkt standen der Feiertag, das Gebet und die feierliche Atmosphäre im traditionsreichen Dom.

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