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Katholischer Gottesdienst

Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Kogl im Burgenland

ORF2Staffel 1Folge 189vom 16.08.2026
Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Kogl im Burgenland

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Katholischer Gottesdienst

Folge 189: Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Kogl im Burgenland

61 Min.Folge vom 16.08.2026

ORF III überträgt den katholischen Gottesdienst live aus der Pfarrkirche zum Hl. Oswald in Kogl im Burgenland. Mit der Gemeinde feiert Pfarrvikar Ivan S. Vukcevic MTh M.A. die heilige Messe. An der Orgel ist Mario Weber zu hören.

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