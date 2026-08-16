Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Kogl im BurgenlandJetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 189: Katholischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Kogl im Burgenland
61 Min.Folge vom 16.08.2026
ORF III überträgt den katholischen Gottesdienst live aus der Pfarrkirche zum Hl. Oswald in Kogl im Burgenland. Mit der Gemeinde feiert Pfarrvikar Ivan S. Vukcevic MTh M.A. die heilige Messe. An der Orgel ist Mario Weber zu hören.
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