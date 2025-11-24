Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kaufsucht - Shoppen als Krankheit

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 24.11.2025
Kaufsucht - Shoppen als Krankheit

Kaufsucht - Shoppen als KrankheitJetzt kostenlos streamen

Kaufsucht - Shoppen als Krankheit

Folge 1: Kaufsucht - Shoppen als Krankheit

28 Min.Folge vom 24.11.2025

Für viele ist Einkaufen ein Kick – online wie im Geschäft. Doch manche verlieren dabei die Kontrolle und rutschen in eine Shopping-Sucht, bei der alles gekauft wird: Kleidung, Elektronik, Reisen oder Dienstleistungen. Durch dauerverfügbares Onlineshopping hat sich das Problem verschärft: Rund um die Uhr lässt sich Geld ausgeben, bis die finanzielle Krise vorprogrammiert ist. Für Betroffene kann echte Kaufsucht existenzielle Folgen haben. Regie: Nanina Bauer, Jörg-Peter Bauer

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kaufsucht - Shoppen als Krankheit
ORF III

Kaufsucht - Shoppen als Krankheit

Alle 1 Staffeln und Folgen