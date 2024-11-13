KEKs
Folge 1: Hölle
26 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12
Younes ist neu auf der Stadtteilschule Wandsbek, aber sein erster Tag läuft anders als erwartet. Die Direktorin Bischof fordert ihn heraus und er verguckt sich in Mona, das schönste Mädchen der Schule. Die ist aber leider schon mit Ufuk zusammen. Immerhin lernt er Shirin, Rocky und Amadou kennen. Können sie Freunde werden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KEKs
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen