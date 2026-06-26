Key & Peele
Folge 4: Ich bin in Rente
21 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 16
Diesmal gibt es bei den Sketchen einen Junggesellenabschied, der schräg wird, und einen schwarzen Jungen mit einem weißen Penis.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Key & Peele
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3, Season 5: Comedy Central Germany & © Season 2-3: Comedy Central