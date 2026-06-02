Key & Peele
Folge 16: Killer-Album
21 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 16
Ein Politiker leugnet das Verschicken unanständiger Fotos, ein Detektiv befragt einen Rapper, Cedric und Levi gelingt Unmögliches, zwei Gentlemen machen Frauen Komplimente, Jordan begegnet einem alten Freund, und ein Cop versteht alles wörtlich.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Key & Peele
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany