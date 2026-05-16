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Key & Peele

Quarterback mit Gehirnerschütterung

Comedy CentralStaffel 4Folge 5vom 16.05.2026
Quarterback mit Gehirnerschütterung

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Key & Peele

Folge 5: Quarterback mit Gehirnerschütterung

21 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 16

Ein Footballspieler mit Gehirnerschütterung will sein Team inspirieren, ein Mann wirft seiner Frau vor, ihn mit einem Hund betrogen zu haben, und ein Restaurantbetreiber verjagt seine Kunden.

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