Quarterback mit GehirnerschütterungJetzt kostenlos streamen
Key & Peele
Folge 5: Quarterback mit Gehirnerschütterung
21 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 16
Ein Footballspieler mit Gehirnerschütterung will sein Team inspirieren, ein Mann wirft seiner Frau vor, ihn mit einem Hund betrogen zu haben, und ein Restaurantbetreiber verjagt seine Kunden.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Key & Peele
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany