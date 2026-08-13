Key & Peele
Folge 15: Abgetrennter Kopf
21 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Eine Gospelgruppe muss ohne ihren Lehrer proben. Eine Gruppe von Kriegern feiert eine Enthauptung. Ein Gefangener versucht, seine Wachen zu überlisten, und ein junger Mann wird auf seine Gewohnheit angesprochen, nur in Schlagworten zu sprechen.
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Key & Peele
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Comedy Central Germany