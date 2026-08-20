Key & Peele
Folge 20: Spezial 420
21 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
In dieser Folge geht es bei den Sketchen unter anderem um einen Schneider, der einen geschwätzigen Kunden hat, Gespräche von Dienern über "Game of Thrones" und einen schlagfertigen Telefonverkäufer, der eine neue Strategie ausprobiert.
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Key & Peele
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Comedy Central Germany