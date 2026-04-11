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KiDS CLUB
Folge 2: KiDS CLUB vom 11.04.2026
13 Min.Folge vom 11.04.2026
Im KiDS CLUB sorgt eine vermeintliche Schlange im Obstkorb für Aufregung. Zumindest bei Schnuffl. Fuchsi geht der Sache mutig nach und entdeckt dabei, dass mit ein bisschen Fantasie selbst eine Banane, eine Gurke oder eine Socke zu einer ganz besonderen Schlangenart werden können. Dazu gibt es einen App-Tipp, einen Basteltipp und Freizeittipps für neugierige Jungfüchse. Und als schließlich auch noch das Wald-Freunde-Telefon klingelt, beginnt ein tierisches Rätsel rund um einen geheimnisvollen Anrufer aus dem Wald. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
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