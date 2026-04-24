KiDS CLUB vom 25.04.2026Jetzt kostenlos streamen
KiDS CLUB
Folge 4: KiDS CLUB vom 25.04.2026
Im KiDS CLUB herrscht diesmal ziemliches Durcheinander, und für Fuchsi ist klar: Es ist Zeit für den großen Frühjahrsputz. Gemeinsam mit Schnuffl und seinem Schlau-Fuchs-Buch versucht er, das Chaos im Studio in den Griff zu bekommen. Dabei stößt er nicht nur auf zweifelhafte Aufräumtipps, sondern auch auf allerlei Überraschungen unter der Couch – von einer Stinkesocke bis zu einer Frühlingsblume. Zwischendurch gibt es einen Filmtipp, einen Lesetipp und Freizeittipps für den Frühling. Am Ende ist das Studio endlich wieder ordentlich – bis Fuchsi einfällt, dass sein eigener Fuchsbau auch noch aufgeräumt werden muss. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
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